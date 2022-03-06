古代封建社會，帝王為了擴大國土，不惜南征北討，但也有人因為貪戀美色、荒淫無度，最終走上亡國之路，隋朝的隋煬帝就是其一。然而隋煬帝究竟有多荒淫？從他命人在揚州興建一座「迷樓」就可一目了然。

根據《搜狐網》報導，隋煬帝之所以將這座樓宇命名為「迷樓」，是因為裡頭有許多房間，內部宛如一座迷宮；史料也曾形容，「迷樓中千門萬戶，曲折不斷。幽房雅室、室室相通。進入迷樓，讓人如墜雲端」。

事實上，迷樓是隋煬帝特別動員數萬人修建的「淫樂場所」，只花一年時間就完工。迷樓主要建築為蜀崗十宮：歸雁宮、回流宮、九里宮、松林宮、楓林宮、大雷宮、小雷宮、春草宮、九華宮、光汾宮。

隋煬帝派人從全國各地篩選了千位良家少女，送到迷樓裡供他玩樂，不僅下令皇家畫工繪製無數讓人看了臉紅心跳的春宮圖，懸掛在迷樓各處；甚至鑄造了長5公尺、寬3公尺的「烏銅屏風」，由於屏風被打磨得十分光亮，還能當做鏡子使用，隋煬帝便將十多面屏風環繞在寢宮內，再讓一眾女子褪下衣服，在寢宮裡唱歌跳舞，透過屏風銅鏡反射，就能將這些女子全身上下一覽無遺。

當時不少大臣為了討好隋煬帝，更爭相送上「助興工具」，整座迷樓猶如性愛博物館，其中最有名的莫過於「任意車」，原理很簡單，就是將少女四肢固定在小車，讓隋煬帝有全方位的體驗，這個發明讓隋煬帝很滿意，也玩得十分盡興，大手筆重賞了發明者，而這項物品也被認為是當今情趣用品的雛型之一。自此，迷樓便成了隋煬帝流連忘返的極樂天堂，每次到來就樂不思蜀，一待就是一個月。