民以食為天的台灣，美食小吃遍地開花，不過南北仍存在差異，除了「南甜北鹹」的飲食口味之外，稱呼也有所不同。日前就有一名女網友透露，想吃滷味攤賣的「口香糖」，話一說出口，男友卻一頭霧水，還差點買錯，經過一陣激烈溝通，對方才明白「口香糖」的真正意思。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》PO文透露，嘴饞的她吵著要身為北部人的男友幫她買「口香糖」，但對方聽了一頭霧水，讓原PO不禁抱怨「差點給我買了真的口香糖」，後來對方才知道原PO指的口香糖原來是「脆腸」，原PO解釋，「可是南部人都說這是口香糖啊，嚼越久越香…」兩人還為此爭吵了近20分鐘，讓她不禁好奇「還有什麼東西有分北中南的叫法？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，「真的沒聽過叫口香糖的」、「我南部人，但也沒聽過」、「不要隨隨便便就代表南部人，好嗎」、「我以為口香糖是指檳榔」、「口香糖只是戲稱吧，平常點菜真的會這樣說嗎」；但也有人認同原PO說法，「講口香糖沒毛病吧，懂吃啊」、「我也是從小就說這是口香糖」、「好像是真的，剛剛問南部朋友，他也說這是口香糖」。

然而就有內行人解釋，「口香糖」指的並非是脆腸，而是「鴨腱腸」，「這是脆腸，『口香糖』則是約10公分長，切成一截一截的『鴨腱腸』，它屬於鴨腸的一部分，因為吃起來很有嚼勁，所以才稱為口香糖」，並打趣笑問原PO，「如果妳再說要買『樓梯』他會不會傻掉？」據了解，「樓梯」是俗稱蘭花干的豆製品，拉開會變成網狀。