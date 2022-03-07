福建武夷山近日傳出墜崖事故，一名女山友看見遠方一名30歲的男子行經狹窄石階時，口中碎唸「站太高」，沒想到下秒竟然一語成讖，眾人隨即目睹男子因腳滑失足墜落山崖，駭人影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合陸媒報導，這起意外事件發生在4日下午3點多，當時女山友正在引導數名長者通過一段窄道，並提醒大家放低重心，以蹲坐的方式前進，期間她看見遠方一名30歲的男山友如常行走，連忙出聲提醒「你那個站得太高了，後面那個年輕的站得太高了！」

沒想到女山友話一講完，男子突然腳滑，先是撞上前方其他遊客後，接著摔落一旁的山崖，驚悚瞬間嚇得眾人驚聲尖叫，女山友也不斷焦急喊道「完蛋、完蛋」。當地消防局獲報後立刻前往救援，發現男子雙腿受傷，無法自行脫困，經過6小時的護送，才終於將男子運至山下，並送往醫院救治，確認無生命危險。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「不聽老人言，吃虧在眼前」、「這個山道真的太危險了，不是一般民眾可以走的」、「不走景區規畫的路線，出事就要自己擔」、「心疼消防員」。