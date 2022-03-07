古代皇帝後宮佳麗三千，每位嬪妃為了爭寵，無不使盡手段，然而宋朝有一對情同姊妹的侍女，其中一人年輕貌美，很快就受到皇帝寵愛，晉升為貴妃，但她沒有因此忘記朋友，反而出計謀幫助對方上位，最終順利改變了朋友的命運。

根據陸媒報導，韋氏原本是宋徽宗寵妃鄭氏的侍女，和年紀比她小的喬氏情同姊妹，2人相約若是其中一人富貴了，絕對不能忘記對方，後來在機緣巧合之下，宋徽宗被年輕貌美的喬氏吸引，很快就寵幸她，並將她封為貴妃。

受寵後的喬氏也沒有忘記當初的約定，不斷向宋徽宗推薦韋氏，但韋氏的姿色不出眾，所以屢遭拒絕，某次宋徽宗喝醉酒來找喬氏求歡，她突然心生一計，讓韋氏代替自己侍寢，沒想到一次就順利懷上龍胎，儘管如此韋氏仍不受宋徽宗寵愛，只有在生下皇子趙構後，地位才有些微提升。

韋氏先被封為才人、婕妤和婉容，兒子趙構也被封為康王；到了靖康元年，金人索取徽宗之子赴金當人質，趙構自願前往，不過金人質疑他的宗室身分，要求更換對象，才得以返宋，而他的母親韋氏也因此被加封為「龍德宮賢妃」。

未料不久後就爆發靖康之難，徽宗、欽宗及六宮后妃、皇族等人同時被金人遷往北方，韋氏以下300多人都被送入金朝的官立妓院「浣衣院」，淪為敵國皇族的玩物，而趙構則幸運逃過一劫，沒被抓走，他對於母親的遭遇相當難過，等到登基稱帝後，就將母親遙尊為「宣和皇后」，並多次以對母親盡孝為由與金朝議和。

最終於紹興11年，宋金達成紹興和議，隔年金朝同意遣返韋氏，以及宋徽宗、宋徽宗鄭皇后、兒媳邢秉懿的梓宮（皇族的棺材），韋氏才得以回到宋朝當皇太后，並且在享受18年的榮華富貴後過世。

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