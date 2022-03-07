不只是人類，動物也同樣擁有豐富的情感。近日印度民眾目睹感人的畫面，一匹棕馬的妹妹因為生病而被救護車載往獸醫院，而牠似乎放不下心，竟一路跟在救護車後方狂奔，跑了長達8公里的路程抵達獸醫院。影片曝光後，引發網友熱議，不少人都被牠們手足情深的模樣所感動。

根據《News 18》報導，這段影片拍攝於拉賈斯坦邦（Rajasthan）的烏代浦（Udaipur），事發當時路人目擊一匹棕馬在馬路上狂奔，不斷追逐著前方那輛救護車，而司機似乎發現了棕馬的行為，特地放慢開車速度，好讓牠繼續跟在後方。

據了解，當天動物救援團隊接到求助電話，請他們幫忙將一匹生病的馬送往獸醫院，救援團隊立刻派人前往現場，並將生病的馬安置上車，準備送牠到獸醫院治療，然而這匹馬的姊姊相當擔心妹妹的狀況，看見車開走以後，竟跟著跑了起來，一路追在車子後方，牠最後共跑了8公里路程，安全護送妹妹抵達獸醫院。

動物救援團隊的工作人員並沒有將馬姊姊趕走，而是讓牠待在妹妹身邊，陪伴牠一起接受治療。影片曝光後，不少網友對於棕馬手足情深的畫面相當感動，紛紛留言：「萬物皆有靈」、「動物也擁有情感」、「這個影片有洋蔥」、「動物的感情比人類還要豐富…」、「希望這匹馬跟牠的妹妹都健康平安」、「天哪！真的太感人了」。