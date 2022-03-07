明朝開國皇帝朱元璋一生傳奇，不但在街邊當過乞丐，還曾經剃度出家當過和尚，最後一路征戰，成了九五之尊。朱元璋雖然出身草根，但是也曾寫下一首霸氣外露的短詩，僅僅28個字卻讓人看了膽顫心驚，更險些要了一眾和尚的命！

根據陸網報導，公元1163年，朱元璋在鄱陽湖大敗陳友諒，史稱「鄱陽湖之戰」，戰後他帶著幾名貼身侍衛喬裝出行，到處視察民情，不知不覺天就黑了，碰巧他們看到一座寺廟，便上前借宿一晚。和尚發現他們一行人都帶著武器，加上朱元璋一身霸氣，誤以為是強盜，因此不敢得罪他們。

一行人進入廟宇後，和尚觀察發現他們沒什麼異常之處，便鼓起勇氣一再詢問他們的身家訊息，朱元璋被問得煩了，隔天離開之前在牆上留下了一首名為《示僧》的短詩，「殺盡江南百萬兵，腰間寶劍血猶腥！老僧不識英雄漢，只管嘵嘵問姓名。」

前兩句暗示他剛打敗陳友諒，除了炫耀自己的戰績之外，也有嚇唬寺廟裡一眾和尚的意思；後兩句則是在責怪和尚有眼無珠，不識英雄好漢，只知道一昧的打聽姓名。

朱元璋登基後，有天想起了這件往事，於是就派人前去查看，沒想到和尚們在他離開之後就立刻將他的詩作洗掉了，氣得他命人將廟裡的和尚押解進京，準備當面審問。幸好有一位小和尚很機靈，當場吟了一首詩，「御筆題詩不敢留，留時常恐鬼神愁。故將法水輕輕洗，尚有毫光射斗牛」。

前兩句解釋了將詩作洗掉的原因，「實在是不敢留啊，鬼神看了都要發愁！」藉此凸顯朱元璋身分尊貴；後兩句則是拍他馬屁。朱元璋聽了大喜，便將一眾和尚釋放了。