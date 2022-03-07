加拿大一名男子日前以7331英鎊（約新台幣27.5萬）的價錢，買下一名已故音樂老師的房子，裡面原本堆滿了許多雜物，但經過檢查、整理後，男子發現裡面藏有不少值錢且珍貴的物品，最終他將這些東西拿去拍賣，竟賺到比當初買入價格高40倍的收入。

亞歷克斯在屋內找到不少黃金、銀條、鑽石戒指等物品。(影片來源/YouTube/Curiosity Incorporated)

根據《太陽報》報導，亞歷克斯（Alex Archbold）和妻子在加拿大經營一家古董店，去年底他以7331英鎊的價錢，買下已故音樂老師拉克夫人（Bette-Joan Rac）的房子，亞歷克斯表示他雖然認識屋主，但從未進到房子內參觀過，當他實際拿到鑰匙、打開門時，瞬間就被屋內的景象給震撼了，因為裡面囤積相當多的雜物，幾乎每個房間都堆滿了箱子和袋子。

不過亞歷克斯的團隊實際檢查、整理這些雜物時，竟從中發現許多稀有、值錢的東西，包含幾枚純銀硬幣、1920年代的紙鈔，「最讓我們印象深刻的是裝滿現金的錢包、一條100盎司的銀條、以及裝滿黃金和鑽石戒指的袋子」，除此之外，衣櫃裡還存放不少名牌服飾，從皮草大衣到訂製套裝，款式都可追溯至幾十年前。

最終亞歷克斯將一台三角鋼琴留下，並將其他物品拿去拍賣，在經過3輪拍賣後，他靠著這些物品賺到29萬3270英鎊（約新台幣1100萬），幾乎是當時買進價格的40倍，讓他興奮直呼：「這就是為什麼我買下這間房子的原因，因為它很有潛力！」、「這是我這輩子目前為止最好的投資！」。