前世真的存在嗎？英國一名男子從小就對距離家鄉遙遠的小鎮深深著迷，而且一直有似曾相識的感覺，直到去年他接受催眠，才得知自己的前世就居住在那個小鎮，並且是一名在第一次世界大戰中陣亡的飛行中尉，男子甚至在小鎮找到了「自己的墳墓」，證實他的前世記憶都是真的。

史帝夫想起前世記憶後，又回到當時居住的小鎮尋找線索。(影片來源/YouTube)

根據《Wales Online》報導，居住在英國曼徹斯特的61歲男子史帝夫（Steve Mulligan），從小就被距離家鄉130公里遠的威爾斯濱海小鎮蘭迪德諾（Llandudno）深深吸引，小時候他曾和家人到當地旅遊，就知道路該怎麼走，讓家人相當驚訝，「當我們在那裡走動時，我總有一股似曾相識的感覺，就好像我以前去過那裡一樣」。

然而這股模糊不清的記憶，直到去年才正式解開，史帝夫參加催眠師保羅（Paul Goddard）的線上會議，並透過催眠喚醒他的前世記憶，前世的史帝夫是一名來自蘭迪德諾的24歲飛行中尉錫尼（Sydney Sutcliffe），並在第一次世界大戰西線戰場的法國上空被敵人擊落，「我記得飛機墜落時的那種感覺，真的很奇怪，因為我無法控制它，我能感覺到生命的喪失，我卻無能為力」。

史帝夫強調，他在接受催眠以前，從未聽過錫尼的名字，對蘭迪德諾除了童年曾來過以外，也沒有其他認識。

在找回自己的前世記憶之後，史帝夫再度來到蘭迪德諾，希望尋找更多前世的線索，果真在當地紀念碑發現錫尼的名字，隨後又找到錫尼和他父母的墳墓，墓碑上記載錫尼於1917年10月2日喪生，得年24歲，和史帝夫的記憶完全符合，更讓他驚訝的是，錫尼的母親於1960年過世，而他就在隔年出生，「好像我的重生和她有關」。