古代帝王為了擴張國家版圖、爭權奪利，不惜發動戰爭，而在火藥還沒發明的時代，若是能穿上一件好盔甲，絕對能大幅增加在戰場上的戰鬥力，究竟古代都有哪些盔甲？它們是否真的能刀槍不入呢？

根據《梨視頻》報導，古代盔甲主要可以分為鱗甲、鎖甲、札甲、板甲，共4種類型，其中鱗甲是將甲片按照魚鱗狀重疊排列，再將其縫製或釘在內襯上而成，許多古文明都曾大規模使用過，然而不同時代的工藝造就鱗甲不同的性能，像是拜占庭帝國的鱗甲，將鱗片縫製在硬質皮革上，並用鉚釘加固防止外翻，可靠的性能使其成為拜占庭重騎兵肉搏能力的本錢。

至於鎖甲流行於中東和歐洲，在十字軍時期達到高峰，古代中國一直到宋朝才開始普及。鎖甲由金屬環相連、編織而成，對抗刀刃、弓箭有較大優勢，不過其構成方式有2種，分別為「對接鎖甲」，由沒有閉合的金屬環相連而成，受到衝擊時，因為結構缺陷，容易變型、脫落，基本上擋不住什麼武器；另一種則是「鉚接鎖甲」，每個金屬環都由鉚釘閉合，防護性極高。

札甲則是典型的東方盔甲，在宋金時期達到高峰，由金屬甲片用繩索連接，縱橫2個方向疊壓、編織而成，金國的重騎兵「鐵浮屠」身上穿的就是札甲；而板甲為西方盔甲的代表，經典的板甲大約在英法百年戰爭開始大規模應用，韌性高、硬度強，對抗刀劍、長茅，甚至是鈍器都有較好的防護性。

但事實上，在條件允許的情況下，上戰場的士兵其護具通常都會是複合型的，而不會只穿單一一種類型的盔甲，像是羅馬在奧古斯都時期的徵召兵，都是外穿鎖甲內穿皮甲，因為皮革韌性強，對受力有很好的分散作用，鎖甲則能防劈砍、穿刺，2者搭配才能最大限度地保護士兵的安全，至於刀槍不入的盔甲則並不存在。