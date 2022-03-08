不少人都有一夕致富的夢想，但變成有錢人的生活，真的和想像中一樣幸福美好嗎？日本一名已婚的OL在幾年前幸運中了彩券頭獎，贏得3000萬日圓（約新台幣739萬）的獎金，她立刻興奮辭職，未料才過半年她就把錢花光，還落得離婚、被老家鄰居指指點點的悽慘下場。

根據《日刊SPA！》報導，35歲的石井小姐是一名已婚上班族，平時她並沒有買彩券的習慣，某天卻一時興起想要試試手氣，沒想到幾天之後就發現自己中了頭獎，贏得3000萬日圓（約新台幣739萬）的獎金。

雖然這筆錢沒有多到讓人一輩子都不愁吃穿，但石井小姐當時有腰痛的毛病，一直都是苦撐著在上班，已經達到快要撐不下去的極限，於是她在拿到獎金後，立刻選擇辭職，覺得未來的日子絕對會輕鬆許多。

之後石井小姐大肆揮霍獎金，不但買了很多名牌商品、四處旅遊玩耍，還會把錢花在周遭的人身上，像是親戚小孩的零用錢、請朋友吃高級料理、幫父母買車等，結果才過了半年左右，獎金就已經全部花光，讓她直呼：「我沒想到錢這麼快就沒了」。

石井小姐透露自己已經無法回到過去的生活，也沒辦法回去上班，還每天都會去打柏青哥，存款幾乎歸零，只能依靠著丈夫生活，長期面對只會花錢、不工作的妻子，丈夫也終於忍無可忍，決定要和她離婚，直到這個時候，石井小姐才驚覺自己「被錢玩弄了」。

孤立無援的石井小姐只能回到鄉下老家居住，沒有父母的支柱根本無法過活，有關於她的傳聞很快就在鄰里之間傳開，大家都說她是「沒有孩子又離過婚的女人」相當悲慘，讓她在老家待得很不自在；雖然石井小姐目前已經在打工賺錢，試圖恢復過往正常的生活，但她也悔不當初地表示：「為了做發財的美夢，我失去了幸福」。