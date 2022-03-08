泡茶怎麼會喝到不明條狀物？一名網友泡茶時意外發現開水中有白白長長的物體，外觀看起來很像「泰國香米」，特地拍照上網詢問網友，結果眾人認出就是蛆，且開始推理蛆的來源，讓原PO嚇得不敢去查證。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己泡茶泡到一半，準備要加水再煮水，看到熱水壺裡面有條狀物，長得很像泰國香米，不知道是何物，但好像已經煮熟了，讓他驚呼「怎麼辦？我剛剛已經喝半壺了」。

原PO也補充，熱水壺剛買一兩個月，只有煮過水，但網友們見圖辨物，紛紛驗明真身，「蛆，優質蛋白質」、「果蠅的幼蟲」、「真的有像蛆」、「熟了就不用怕，補充蛋白質」、「蛆，椒鹽作法是人間美味」、「你慘了，要在肚子孵化寄生」。

不少網友好奇蛆的源頭，認為原PO該去檢查一下水塔。（圖／翻攝PTT）

不少人開始推理蛆的源頭，「沒事，蛆而已，大概有人在水塔很久了」、「通常是水塔蓋子被風吹走，鳥進去喝水飛不出來…」、「有沒有鄰居你一陣子沒看到他了」、「會進水塔裡的只有鳥、貓或是...人」、「水塔沒屍體是不會長蛆的」，建議原PO去檢查一下水塔。

面對眾人勸進，但原PO則崩潰回絕「這樣真的很可怕耶」、「我不敢看，還好我要搬走了」。