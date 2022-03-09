最近離世毛孩常常給我驚喜包！照例在溝通前先靜心冥想，中途卻被個案貓咪從頭把我敲醒，這還是第一次體驗到離世毛孩自己主動來找我，腦海中只見祂踮著腳尖，臉上兩團紅撲撲，邀請我跟祂媽咪一起跳舞，而這隻貓咪的名字就叫做「撲撲」！

還沉浸在哀傷中的媽咪聽到孩子快樂地邀請跳舞，感到非常欣慰。她聽我形容撲撲，馬上直覺聯想到一個畫面，那是貓咪過世後一位好心的繪本畫師幫她畫的撲撲、她覺得應該就是來邀請我們跳舞的撲撲模樣。

我只能說這個繪師畫得實在太好了，拯救了媽咪低盪的心情。媽咪傳繪本給我看，的確就是來敲我頭的可愛模樣，撲撲說：「我很喜歡媽咪送我的新造型呦！」

撲撲離世後，飼主請繪本畫師幫忙畫撲撲。(圖/撲撲媽咪 授權提供)

媽咪隨即跟我分享了她跟撲撲的日常影片，撲撲是一隻糖尿貓，必須定期施打胰島素，說真的，我從沒看過一隻貓咪這麼乖，被媽咪用毛巾裹在懷裡的撲撲，像極了強媬中的嬰兒，眼睛眨也不眨的等待媽咪打針，打完後還把頭往後仰親媽咪一下，像是說謝謝。

媽咪說，剛開始學會採血時撲撲還很掙扎害怕，但她不能就此放棄，於是想到了一個方法，把每天打針的日常定義為「愛的抱抱時間」，一再跟撲撲說這是專屬於牠跟媽咪之間心貼心的寶寶時光呦。

這讓我聯想到辛德勒名單這部影片，片中父親為了要帶孩子逃離集中營，又不想孩子為此驚恐，因此跟孩子說，現在正在跟你玩一場遊戲，遊戲規則我已不復記憶，但跟這位媽咪一樣都是基於一份愛，一份不忍自己孩子害怕，不想讓孩子遭受到任何心靈創傷的保護。

另一隻貓咪臉臉一直守著撲撲的骨灰罐。(圖/撲撲媽咪 授權提供)

這個媽咪真的把撲撲當成自己孩子了，家裡還有另一隻常常放空的「臉臉」就沒有這樣的待遇，媽咪幾乎把重心都放在撲撲身上，而身為姊姊的撲撲也很乖的照顧起臉臉，幫牠把頭臉都舔得香香的，完全不用媽咪操心。

所以當撲撲走了，不只媽咪走不出來，臉臉也走不出來。媽咪給我看臉臉一直守著撲撲骨灰罐的影片，還不時用小手手撥撥骨灰罐上的吊飾，好像想喚醒姊姊一樣，天哪，連我看了眼淚都快噴出來了，更何況媽咪。

離世溝通時媽咪很掛心的問：「撲撲呀，不知道媽咪幫你念經，你都有收到嗎？」，撲撲的回答，讓我不小心噗哧笑了出來，也讓媽咪破涕為笑，祂說：「謝謝媽咪念經讓我心情變平靜，可是媽咪妳為什麼還一直哭哭，要不要我也幫你念經讓你平靜？」

這是可愛毛孩一種反超度的概念嗎？！媽咪霎時懂了，現在真的需要平復心情的是她自己，而不是撲撲。還好，媽咪開明不介意，要是遇到年紀大一點的主人，我還真不知怎樣傳達毛孩的這份心意呢！