台灣不少地區供奉城隍爺，但你知道祂的來歷嗎？城隍爺被認為是陰間行政官，不過在古代祂其實主要是保護城池，直到隋唐時期，城隍爺才開始掌管生死簿，明朝時因朱元璋非常崇敬城隍爺，甚至下令為城隍爺分封爵位。

根據《梨視頻》報導，《左傳·襄公九年》記載「二師令四鄉正敬享，祝宗用馬於四墉，祀盤庚於西門之外」，指古代主持祭祀祈禱者「祝宗」殺馬祭祀四城的神靈，在《禮記·禮運篇》也記載「天子大蠟八，水庸居其七」，意思是天子每年歲末需祭祀8位神祇，而水指的是護城河、庸是城牆，由此可知，第7位水庸神就是城隍神。

古時城隍爺是從「城牆」與「護城河」演變而來的自然神，屬於「守護城池」的神，而且祭祀者只限於天子。另外，在《北齊書‧慕容儼傳》也曾記述，北齊大將慕容儼曾於郢城拜城隍神祠而戰勝南梁敵軍，是正史最早的明確記載，在《隋書‧五行志》記載，「梁武陵王紀祭城隍神，將烹牛，忽有赤蛇繞牛口」，可知南北朝的城隍已成為民間信仰。

直到隋唐，城隍爺的職責出現轉變，開始掌管生死簿，成為陰間行政官、司法官，而各地掌管生死簿的城隍爺通常都有名有姓，大多是歷史上已故的正直名人，例如河北承德供奉的果郡王「允禮」；明代嘉靖年間，直臣楊繼盛冒死上書《請誅賊臣疏》，彈劾嚴嵩十大罪狀，豈料卻反遭入獄殺害，死後被尊稱為「北京城隍」，且各地百姓心中的神人不只一位，因此許多城隍廟會同時祭拜多尊城隍爺，到宋代，部分地區的城隍祭祀甚至被列入國家祀典，成為官方祭祀，由郡縣官員帶領祭拜。

此外，明代初期城隍爺還出現級別，明太祖朱元璋非常崇敬城隍，冊封京師、府、州、縣四級城隍，讓各級城隍都有不同爵位和服飾，第一等是京城應天府城隍，等級最高，名號為「承天鑒國司民昇福明靈王」，第二等則是朱元璋得天下期間最要城市的城隍爺，被封為王，例如開封、臨濠、太平、和州及滁州；第三等封為「二品威靈公」；第四等封「三品靈祐侯」；第五等「四品顯祐伯」，縣級以下則不設城隍而是土地公。

不過洪武三年（1370年），朱元璋取消城隍的爵位，僅稱某府、州、縣、城隍之神，而且使用木製神主牌位取代神像，直到明代中期後，不少城隍廟又重新塑像供奉，並賦予姓名稱號，隨著民間社會開始對城隍廟進行修繕與管理後，城隍廟也被當作發布消息和官民溝通的地方，可見城隍爺在社會佔有非常重要的地位。

城隍爺不僅資深，而且職務多又複雜，在明清小說裡，常出現一副城隍廟通用對聯，上下聯分別為「陽世三間，積善作惡皆由你」、「古往今來，陰曹地府放過誰」，橫批則是「你可來了」，不過隨著時代轉變，城隍爺的地位雖不如古代，仍是百姓心靈上的寄託。