大腳怪是北美洲民間傳說中的一種神祕生物，牠是否真實存在一直是未解的謎團。近日美國有一名網友在海拔約1372公尺的山上，發現泥濘中藏有一個詭異的巨大腳印，由於附近人跡罕至，且沒有熊曾出沒過的跡象，因此他懷疑這很有可能就是大腳怪的腳印。

Hiker says they found footprint proving Bigfoot is real but others say they're 'crazy' https://t.co/3yCKCJ68uP pic.twitter.com/GTeWta5BbK — NewsBop! (@NewsBop) March 7, 2022

根據《每日星報》報導，美國網友「Orbgevski」近日在論壇《Reddit》發文，透露自己位於北卡羅萊納州蒙特利特（Montreat）附近，約海拔4500英尺（約1372公尺）的山上，且距離登山步道7英里（約11公里）的地方，並在地上泥濘中發現一個詭異的巨大腳印，懷疑很可能就是「大腳怪」的腳印，他還特地以錢包當作比例尺，拍下照片證明自己所言不假。

PO主也補充說明，他在這個腳印中辨識出很大的腳趾，但自己在這條路上並沒有遇到其他登山者，腳印看起來也不像鞋印；而且雖然他身處於一個有熊的國家，附近卻沒有看到熊的抓痕，再加上每年這個時間，熊大多都還在冬眠，可以判定熊並未在該處出沒，所以才會認為自己看見了傳說中的大腳怪。

照片曝光後，很快就引發網友熱議，一部分人相信PO主所看到的就是大腳怪的腳印，「你說得對，如果是熊的話，腳印應該會有爪子的痕跡，但這個腳印沒有，它還有很大的腳趾」、「我不覺得你瘋了，這肯定是大腳怪」；但也有人提出質疑，認為一切都只是PO主想太多，「你在想什麼？這就是2個重疊在一起的靴印」、「看起來像是2個穿著靴子的人，在下山的時候碰巧踩在同一個地方而已」。