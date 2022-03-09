奏摺是清朝官員向皇帝進言、報告事務的文書，然而當中卻隱藏不少「廢文」，讓平時政事繁忙的皇帝相當崩潰，每次批閱奏摺都只能無奈回覆，也造就許多現代人熟知的「經典名言」，像是康熙帝的「朕知道了」、雍正帝的「朕就是這樣的漢子」等等，但其實官員會上奏這些「廢文」，全都是制度惹的禍。

根據《梨視頻》報導，在清朝有不少看似「廢文」的奏摺，像是康熙58年，閩浙總督覺羅滿保上奏，奉送台灣的土產芒果，康熙回覆表示：「知道了，看起來沒什麼用，不用再送了」，未料過了一個月後，覺羅滿保居然又送上芒果；除此之外，杭州織造孫文成會準時在每個月的1號上奏、向雍正請安，每次雍正都不厭其煩地回答：「朕很好」，未料有一次孫文成上奏天氣和糧食價格報告，雍正竟也下意識地回覆：「朕很好」。

而直隸總督趙弘燮則是在同一個月內，不斷向康熙報告順天府、保定府6月初的下雨情況，一開始康熙還很有耐心，和他解釋收到太多報告天氣的奏摺，自己也早就了解近期的天氣狀況，未料隔幾天後，趙弘燮又送上一樣的奏摺，他只能無奈地和對方說：「已經回覆過了」，最後更是崩潰地要對方「不要再報了」。

不過清朝官員之所以會經常上奏「廢文」，主要是因為「制度」導致，以問安為例，官員通常習慣「凡上奏摺一匣，必附請安摺一封」，像孫文成雖然有許多看似沒必要的請安摺，但這也代表他匯報的正事很多；至於各地雨水匯報，則是因為當時是農業社會，奏報當地雨雪、糧價等事是至關重要的，儘管在當時看來確實很麻煩，不但皇帝對此感到崩潰，就連官員也頭痛不已。