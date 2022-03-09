有些長輩不喜歡養寵物，有的是嫌麻煩，有的則是不想面對寵物離世的悲傷。日本一名網友表示，他的父親原本堅持不養貓咪，豈料某天他在路上看到一隻流浪幼貓被攻擊，馬上跑過去營救，彼此也結下緣分，他的父親最終打破承諾收編幼貓，如今流浪貓被養得非常健康。

綜合日媒報導，一名網友@turi2018在推特表示，他們家養過2隻狗和1隻貓，但寵物們因年事已高相繼過世，一家人都非常難過，從此不再養新的寵物，豈料2021年3月某一天，他的父親工作午休時出門買午餐，在路邊看到一隻流浪幼貓被烏鴉攻擊，讓他看了非常擔心，因此便上前幫忙把烏鴉趕跑。

原PO父親看到幼貓無家可歸，因此便決定暫時收留牠，將小貓帶往公司，詢問是否有人願意收養，但卻一直找不到新飼主，因此他的父親便收編小貓，並取名為「露露」（るる），他將貓咪帶回家後，原PO的母親起初持反對意見，因為她不想再面對寵物離世的悲傷，但看到丈夫心意已決，最終也同意收編。

如今事隔1年，「露露」從原本瘦弱的模樣，蛻變成一隻健康的貓咪，毛色黑到發亮，可見原PO一家人把牠照顧的非常好，他們也經常在推特分享與貓的互動日常，只見原PO父親經常把愛貓放在肩膀上，似乎把「露露」當成自己的小孩，3月3日女兒節時還特地準備貓零食與人偶慶祝節日，讓網友感動表示，「貓咪變得好漂亮，有寵物的陪伴，爸爸也變年輕了」、「看到爸爸把愛貓抱緊緊，就知道他真的很愛露露」。