許多人認為汽車維修業是男生的天下，但其實還是有不少傑出的女修車技師。菲律賓一位年僅26歲的女性修車師，從小就對汽車感興趣，19歲時學習汽車相關課程，如今她還開了一間維修廠，雖然工作時常會弄得髒兮兮，但她其實非常愛漂亮，還是一名模特兒，平時會接案拍攝性感照片，超大反差也讓網友驚呼。

根據《太陽報》報導，修車女技師坦丁（Tantin Meneses）從小就對汽車感興趣，喜歡把玩汽車零件，甚至認為修車這一行業很酷，因此上高中時被問到要學哪種專業時，她就表示想成為一名機械師，起初老師還以為她在開玩笑，但她並未因此放棄夢想，19歲時學習汽車相關課程，如今還開了一間自己的維修廠。

坦丁也坦言，由於身體上的差異，因此她在這一行也遇到不少挫折，「凡事都有優缺點，因為我個子比較嬌小，力氣也不夠大，所以搬重物就相當吃力，需要別人幫助，但優勢是我的手夠小，擅長精細的作業，所以方便擰緊或鬆開螺帽和螺釘，這樣能省下不少時間，而男性可能是因為手太大，所以比較難辦到」。

坦丁因為工作的關係，衣服及身體經常被弄得髒兮兮，但她私底下非常愛漂亮，平時一定會把自己打理乾淨，而且還是一名業餘模特兒，也由於她的外貌出眾，為修車廠工作帶來不少困擾，有些人會假藉修車名義找她聊天或約她出去，坦丁為了防止工作被打擾，她也學會如何無視這類的客人，「雖然有人會說出歧視我的言論，但我不是為了男人而當技工，或是想讓人覺得我特別，單純是為了我的夢想，所以我不在乎別人怎麼說」。