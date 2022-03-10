大陸網友瘋傳，有民眾在上海一間商場的UNIQLO試衣間分娩，畫面中可見，該名女子一手抱著剛出生的嬰兒，一手還拎著胎盤，滿地鮮血。後來女子說出整件事情的真相時，讓門市員工和警方全都傻眼。

根據陸媒報導，有網友爆料，上海嘉定區一間UNIQLO門市，有一名年輕女子在試衣間分娩，畫面中可見，長髮女子一手抱著剛出生的嬰兒，另一手則提著塑膠袋，裡面裝著血淋淋的胎盤，身後還跟著一名小女童，疑似是她的孩子；現場則圍繞著數名員警和門市人員。由於另一張照片顯示，試衣間的地面有血跡，因此懷疑女子在試衣間產子，畫面曝光隨即在網路上瘋傳。

對此，當地警方表示，網路傳聞內容不實，並進一步指出，當事人本月7日在家中分娩後，打算前往醫院，途中經過商場時想幫孩子買衣服，後來因為身體不適才會請門市人員協助報警，目前母子已被送醫治療。

消息一出隨即引爆網友熱議，紛紛留言直呼「在家生的？血淋淋的胎盤就這麼拎手上逛街去了？」、「這個新聞每個字我都認識，但是看完我還是滿腦子問號」、「比生在試衣間還離譜」、「身體真好，腦子不太行」、「應該派社工了解一下家庭狀況吧」。