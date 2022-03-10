這匹馬是老司機！德國一名模特兒喜歡馬術，甚至在馬場養了一匹專屬寵物馬，日前她與愛馬互動時，馬兒竟熟練地把她上衣的拉鍊拉下來，導致辣模的雪乳差點露出來，而她嚇得趕緊用手遮掩，並將過程分享至抖音，影片累積2570萬觀看次數。

德國辣模奧古思汀（Annchen Augustine）在抖音（TikTok）擁有180萬名粉絲追蹤，她經常分享騎馬、與馬互動的影片，而近日她分享一段影片引發討論，只見奧古思汀穿著緊身上衣，胸前還有拉鍊設計，當時她正在撫摸愛馬，而馬兒則是不斷用嘴部狂蹭奧古思汀的胸部。

豈料馬兒竟突咬住奧古思汀衣服上的拉鍊，直接往下拉，導致她的雪乳差點露出來，而奧古思汀也趕緊用手遮擋，讓她看了哭笑不得。不少網友表示，「這匹馬一定是公的」、「牠到底在哪裡學會拉別人的拉鍊？」、「我飼養的馬也會拉拉鍊，但牠每次都是開我的包包」。

由於動物對人體構造的認知沒有概念，因此經常無心摸到私密處，「大馬周子瑜」Stella Chen（曾樂晴）也曾被動物襲胸，她去泰國一間動物園與動物互動時，竟被2隻紅毛猩猩騷擾非禮，牠們除了向Stella Chen索吻、摟腰外，甚至還直接伸手抓住她的胸部，當時照片曝光後，也讓不少網友表示「好想當猩猩」。