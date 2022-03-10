隨著直播平台的興起，不少人為了爭取曝光及累積人氣花招百出。日前就有一名男直播主因為打賭輸了，事後竟穿上女裝睡衣混進女性浴場作為懲罰。後來因為行徑可疑東窗事發，因涉嫌侵犯隱私被處以罰款。

綜合陸媒報導，上月12日晚間，浴場的女客人準備離開之際，發現浴場內一名「女子」形跡可疑，不但遲遲沒有更衣，還似乎很怕生，低頭玩著手機，並與在場其他女顧客保持距離。女客人便將情況通報給工作人員，但對方巡視後發現沒有異狀，不久這名「女子」就離開了浴場。

不過女客人越想越不對勁，加上對方在眼鏡、帽子和口罩的遮掩下，根本無從分辨是男是女，便決定與同行的姊姊追上前去一探究竟，並且逼「女子」脫下口罩辨明身份。後來「女子」見事跡敗露，原本想及時逃走，但屢屢被攔下，只好坦承自己男扮女裝。女客人得知後大感驚訝，立刻報警。

警方調查後發現，這名李姓男直播主因為與另一名直播主進行PK賽時輸了，就接受穿女裝混入女浴場的懲罰，但他自己也知道自己觸法，所以進入浴場後就關閉直播，並且避開其他女顧客，之後再找空檔逃離，不料很快就被眼尖的客人識破。最後李男因為涉嫌侵犯個人隱私，被處以罰款。