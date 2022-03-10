猴子在大多數的人心目中，是相當可愛、活潑的存在，然而近日英國網友卻目擊了牠們殘忍、血腥的瞬間。一名女子日前和家人一起到動物園玩耍，未料中途看見一隻猴子攻擊、獵食海鷗的畫面，極具衝擊性的一幕讓全家人都震驚不已。

根據《每日郵報》報導，32歲的女子亞當森（Bec Adamson）上月26日和丈夫、兒子一起到切斯特動物園（Chester Zoo）度過家庭日，未料竟目睹驚悚一幕，從畫面中可以看到，一隻捲尾猴（Capuchin Monkey）爬上20英尺（約6公尺）的桿子，伸手抓住一隻在空中盤旋飛行的海鷗，接著反覆、用力地將牠的頭砸向腳下的桿子。

亞當森表示，這個畫面讓她想到電影《金剛》裡，金剛爬上帝國大廈後，抓住飛機並攻擊的經典片段，她還指出，在這之後捲尾猴似乎舔了舔手上沾染的血跡，隨後便把海鷗丟到地上，牠再爬下去抓起海鷗的內臟享用，「這隻猴子真的在攻擊海鷗，還不斷拉扯羽毛，牠極具攻擊性且非常瘋狂」。

而亞當森5歲的兒子也在旁邊目睹全程，但他並沒有被殘忍的畫面給嚇到，反而對此深深著迷，「他只是覺得很神奇，認為猴子跟海鷗在打架」。事後亞當森將這段影片分享到TikTok上，馬上就引發網友熱議，截至目前為止觀看次數已經超過290萬，許多人看完都震驚不已，同時也引來切斯特動物園的工作人員留言：「影片中看到的捲尾猴，是一種具有所有狩獵本領的野生動物」。