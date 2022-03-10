若在馬路上看到有蛇出沒，多數人恐怕都會被嚇到。巴西一名男子騎車前往工作地點時，發現馬路上有一條木棍，讓他覺得非常奇怪，靠近後才得知，這竟是一條巨蟒，而且長約5公尺左右，經過的其他駕駛發現後，也都紛紛停下來讓牠先行離開。

根據《The Dodo》報導，巴西一名男子巴羅斯（Talian Barros）日前騎車欲前往羅賴馬州（Roraima）上班，騎到一半時就發現，遠處馬路上出現一條詭異物體，他回憶的說「我以為那是一塊木頭或是輪胎，直到靠近後，才發現牠是一條美麗的生物」。

馬路上的木棍其實是一條巨蟒，長約18英尺（約5.4公尺）左右，當時牠從附近的灌木叢竄出，試圖穿越馬路，巴羅斯擔心巨蟒會被壓傷，因此便停下車，提醒其他駕駛，「我只想保護牠的安全，雖然把車停在路上很危險，但我並不會後悔這樣做」。

其他駕駛也因巴羅斯示意而停車，順利讓巨蟒通過，而巴羅斯也將過程拍攝下來，他提到「當我看到巨蟒時，我完全不害怕，甚至感覺非常興奮，能幫牠開路是我的榮幸」。影片曝光後，不少人看到蟒蛇超巨體型後，也都感到非常驚訝，表示「感覺這一條蟒蛇已經修成精了」、「牠幾乎要霸占整條馬路了」。