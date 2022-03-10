隨著外送平台普及，許多人會透過線上點餐祭五臟廟，不過大陸日前就有店家收到客人點餐，上頭備註稱「孩子要化療了最後一餐肉」，讓店家相當心疼，於是加贈了優格和愛心紙條，暖舉曝光後感動無數網友。

根據陸媒報導，南京一間店家3日從外送平台收到一張訂單，顧客點了手撕大骨肉一斤以及大蒜一份，不過備註上特別寫道「孩子要化療了，最後一餐肉了，希望乾淨衛生點」，這讓店家感到相當心疼，還特別送上了優格，並挑了一張心形便條紙寫下「早日康復」。

消息一出隨即掀起網友熱議，不少人被店家的暖舉給感動了，紛紛留言直呼「暖心的老闆，有格局」、「好人一生平安，祝您生意興隆」、「願店家生意興隆，願孩子早日康復」。

事件在網路上發酵後，店家透露，當時女友突然告知他這筆訂單時，他當下以為是顧客惡搞，「後來特地看了下收貨地址是附近的兒童醫院，才發現是真的」，於是便想盡一份棉薄之力，這才寫了一張紙條，並透過平台傳送訊息給顧客，說會額外送上優格，希望孩子能夠早日恢復健康。