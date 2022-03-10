俄羅斯出兵攻打烏克蘭引發全球關注，殘暴手段也遭到外界抨擊。英國就有一名男子透露，意外在超市發現一塊「人臉牛排」，而且這塊牛排意外撞臉普丁，讓他越看越覺得毛骨悚然，畫面曝光後隨即引爆網友熱議。

根據《每日星報》報導，推特上瘋傳一張牛排照，最讓眾人錯愕的是，真空包裝的牛排竟然擁有一張酷似普丁的臉部輪廓。事實上，這張照片是音樂家戈登（Matt Gordon）在2019年時所拍攝的，近日因為烏俄戰爭再次瘋傳。

Vladimir Putin's face in £2.99 Aldi sizzle steak leaves lads 'in stitches'https://t.co/er5YBdSyWN pic.twitter.com/7gWfWT3Yvr — Daily Star (@dailystar) March 9, 2022

戈登透露，當時自己在逛超市，正打算買些食材來配茶，沒想到卻在肉品區看見一塊價值2.99英鎊（約新台幣111元）的牛排被放在貨架的最頂層，而且這塊牛排的形狀就像是個活生生的人臉，他越看越覺得眼熟，後來才驚覺牛排上的人臉長得跟普丁如出一轍，「我簡直不敢相信，還不斷跑回去看，真的太像了，這塊安格斯牛排根本就是普丁本人！」

後來戈登將這幕驚奇畫面給拍了下來，並分享給朋友，不過他也透露，自己並沒有將這塊牛排買下，「我不想要因為火烤普丁而負責，誰知道我會發生什麼事」，還打趣笑說，害怕自己隨時被俄羅斯盯上。