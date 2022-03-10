水上運動相當多元，不少人到了夏天都喜歡到海邊體驗、尋求刺激，不過近日墨西哥卻傳出驚悚意外，一名男子日前到海邊體驗水上滑翔傘，豈料中途繩索竟無預警斷裂，導致他從約5公尺的高空垂直墜落，重摔在淺水區，最終因為全身多處骨折而住院。

男子最終因為全身骨折而住院。(影片來源/YouTube/Zenger Short News)

根據《每日郵報》報導，這起意外事件發生在墨西哥西北部城市馬薩特蘭的拉斯加維奧塔斯海灘（Las Gaviotas Beach），當時一名男遊客正準備體驗水上滑翔傘，從畫面中可以看到，男遊客穿好裝備後，在其他3人的協助下，隨著船隻往前開而迅速升空。

然而才剛開始沒有多久，男遊客身上的繩索竟無預警斷裂，讓他當場從16英尺（約4.87公尺）高的空中垂直墜落，臉部朝下重摔在距離沙灘不遠的淺水區，海面瞬間激起極大的水花。據當地媒體報導，這名男遊客因為全身多處骨折，正在住院治療，不過詳細的復原情況並不清楚；這段影片則在本月4日於網路上流傳，目前當局已經介入調查。

水上滑翔傘是許多年輕人喜歡體驗的戶外活動之一，但意外事件卻時有耳聞，去年7月約旦一名男子到紅海玩雙人滑翔傘，未料中途竟有一隻鯊魚躍出海面，狠咬男子的腿部，導致他腿部肌肉和骨頭受到嚴重傷害，所幸緊急送醫治療後，男子的狀況很快就有所好轉。