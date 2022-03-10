古代女性需遵守三從四德，不過到了唐朝，女性地位攀升，甚至還出現史上第一位女皇帝，在當時女性地位有多高？婚姻上自由嗎？其實唐朝女性仍依照「父母之命，媒妁之言」方式結婚，但在挑選對象時能說出自己的想法，甚至還有離婚的權利。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲分享唐朝女性婚姻觀，指唐代女性地位相較於其他朝代較高，不過在擇偶方面仍然是「父母之命，媒妁之言」，而且未經父母同意而結婚者，會被冠上淫奔、野合等不好用詞，指此為不合禮教的婚姻，可見女性需遵守三從四德的觀念，在唐朝仍普遍存在。

不過不同於其他朝代的是，唐朝父母較尊重女性個人意願，古代女性在結婚前，完全不知道男方的長相，唯有在入洞房揭開蓋頭時，才會看到自己的丈夫，不過唐朝就較開放，當媒婆幫忙牽線時，父母會想辦法讓女兒在婚前見到未來丈夫一面，女性也能發表自我的意見，例如唐朝奸臣李林甫，雖是安史之亂禍首之一，歷史上風評不佳，但在子女擇偶方面較民主。

李林甫有6個已到適婚年齡的女兒，由於當時他擔任宰相，平時在家裡辦公，不少官員會來他家討論公事，因此他便在辦公房間後方牆上設一扇窗戶，每當有年輕未婚的官員來訪時，他的女兒們就能在窗後觀察，若有看到喜歡的對象，李林甫就會告知男方家長，兩家若都有結婚意願，這門親事就成了，後世稱該窗為「選婿窗」。

于賡哲教授提到，唐代女性性格奔放，且在社交上也沒太多限制，因此讓她們有機會認識其他人，節慶時能夠外出，與明清時期差很多，而在白居易的《琵琶行》也寫到，「忽聞水上琵琶聲，主人忘歸客不發。尋聲暗問彈者誰，琵琶聲停欲語遲。移船相近邀相見，添酒回燈重開宴。千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面。」反映出唐朝女性受拘束較少，已婚女子與陌生男性促膝長談並非不妥之事。

在《唐律疏議·戶婚》記載，「七出者，依令；一無子，二淫佚，三不事姑舅，四口舌，五盜竊，六妒忌，七惡疾」，指妻子若無法生育、作風不佳、不照顧公婆、愛八卦、偷竊、妒忌心重、患重病，男性可以選擇休妻，但另外又規定「三不去者，謂：一，經持舅姑之喪；二，娶時賤後貴；三，有所受無所歸」，指妻子在公婆在世時有盡孝道、死後服喪，丈夫不可隨意休妻，也不能因婚後暴富而休妻，或是妻子娘家變故失去親人而休妻，可見當時女性婚姻仍受法律保障。

不僅如此，《唐律疏議·戶婚》也記載「夫妻義合，義絕則離」，指夫妻倆認為，雙方已毫無感情，女性也可以提出離婚，另外，被史學家稱為最早離婚協議書的唐代《放妻書》也記錄到「一別兩寬，更生歡喜」，指兩人離婚後解開仇怨，各自尋求新的人生，甚至還提到「忽悠不照驗約，倚巷曲街，點眼濃眉，思尋舊事，便招解脫之罪。為留後憑，謹立」，表示離婚後若還繼續騷擾對方就是毀約，將會被告到官府，不過到了唐朝晚期至北宋，女性地位開始變低，限制也越來越緊。