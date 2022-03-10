古代封建社會，皇帝作為國家的最高統治者，擁有後宮佳麗三千，嬪妃們為了得到皇帝寵幸，無所不用其極的惡鬥爭寵，一旦產下龍子甚至有可能在皇帝百年之後晉升為太后。不過外界不解，為何在大唐古裝宮廷劇《武媚娘傳奇》中，女主角范冰冰封后時的妝容，特別在嘴角兩邊點上紅點，難道僅僅是為了愛漂亮嗎？其實背後另有深意！

事實上，嘴角兩邊點上紅點的妝容又叫「面厴（ㄧㄢ ˇ）」，乍看之下就像是酒窩，古人覺得女子臉上有酒窩，會使臉部表情更加生動，也更嫵媚動人。不過面厴又有一大特殊用意，是嬪妃和皇帝之間的神秘暗號，在夜裡侍寢有很大的作用。

眾所皆知，入宮的女子每個月總有幾天因為月經來，不方便侍寢，即便再想承寵，但是萬一讓皇帝「見血」，可能會影響國運，引來殺頭之罪，在難以啟齒的狀況下，嬪妃才會在嘴角點上面厴，代表不能接駕，而負責管理的女史看到之後就會將該名嬪妃從侍寢名單中剔除。沒想到之後流傳到民間後，意外成了當代女子流行的妝容，也是美麗的象徵。

其實不只唐代如此，漢朝時，後宮妃子會提前將金戒指戴在手指上，表示「經戒之」，一旦皇帝看到這個信號，就會識相的打退堂鼓。五代十國時，有些妃子會掛上大紅燈籠，有些則會在手臂上繫紅繩手鍊，作為禁止房事的信號使用。