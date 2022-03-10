每對情侶相處的方式都不同，有些人把女友當成女神，有的則是將女友視為精神支柱。日本有一對相差10歲的情侶，男友因為個性較神經質，對任何事都充滿恐懼，例如出門時不能踩到地磚邊緣，否則會覺得渾身不對勁，因此難以出門工作，兩人生活費都是靠女方賺來的，也讓不少人看了非常驚訝。

日本節目《アウト×デラックス》日前邀請到一對搞笑藝人情侶，男方「のめる石塚」現年33歲，1年前認識小他10歲的女友「はける舞子」，女方目前還是一名大學生，但石塚非常依賴女友，幾乎無時無刻都要和舞子在一起，而且一定要女友陪伴才能出門，他先前受疫情影響失業後，便與舞子組成搞笑團體到處表演。

但詭異的是，石塚對任何事都非常恐懼，出門時不能踩到地磚邊緣，而且非常害怕貓狗等小動物，一看到有人帶寵物經過，他一定會繞道而行，踩人孔蓋時必須先由左腳跨過，若沒有按照此規定行動，他就會全身不對勁而必須重做，因此他外出時幾乎要女友陪伴，就連上節目還是被舞子攙扶進場。

不僅如此，石塚還有很多詭異的生活規定，例如電視機音量必須是雙數，女友若沒喊他吃飯，石塚就不會自己吃，而且他還有愛喝酒的壞習慣，但石塚則表示，他是為了減輕神經質個性而飲酒，他就連在上節目前還喝了2、3罐酒，讓經紀人非常不滿，而且經常看到情侶倆無時無刻都要牽著手，也覺得非常不順眼。

而在節目上，石塚還會要求舞子一定要坐他左邊，緊張時就會摸女友的耳垂放鬆，似乎把女友當成他的生活重心與精神支柱，而情侶倆的主要經濟來源，主要靠舞子賺錢，她不只擔任搞笑藝人，甚至還在酒吧、醫院、網路公司兼職，讓節目主持人看了不禁表示，舞子不像是女友，反而像是石塚的看護。

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