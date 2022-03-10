在清朝的皇帝中，光緒雖然擁有遠大志向，試圖變法圖強，然而慈禧太后「垂簾聽政」掌握實權，再加上戊戌變法失敗後，光緒被軟禁、架空，成為有名無實的魁儡皇帝。1908年，光緒和慈禧相繼過世，當時光緒年僅38歲，正值壯年，而且生前並無大病，因此引發後人猜測，背後究竟存在什麼樣的政治糾葛。

綜合陸媒報導，《清史稿》、《清德宗實錄》和《光緒朝樂華錄》都曾記載，光緒原本就久病體虛，到光緒34年（西元1908年）時，已經病入膏肓，最終也是因為疾病醫治無效而駕崩。然而光緒的御醫透露，皇帝生前身體確實不健康，主因是長久不見天日、不運動、心情不佳、飲食不正常導致，但沒有任何大病的跡象，反駁了原先的官方說法。

到了2008年，中央電視台、中國原子能科學研究院、北京市公安局法醫檢驗鑒定中心、清西陵文物管理處的專家，組成了「清光緒死因專題研究課題組」，將光緒遺體的頭髮、遺骨、衣服及墓內外環境樣品進行檢測分析後，證實光緒為砒霜中毒死亡，於是民間紛紛猜測，這個下毒的「幕後真兇」究竟是誰。

其中最多人認同的說法便是「慈禧太后」，大多數人認為，當時慈禧深知自己時日不多，擔心她死後光緒會清算舊帳，於是便派人毒死皇帝。然而清朝末代皇帝溥儀在著作《我的前半生》中指出，他曾聽一位叫做李長安的老太監說過，「光緒在死的前一天還是好好的，只是因為用了一劑藥就壞了，後來才知道這劑藥是袁世凱使人送來的」。

但「清光緒死因專題研究課題組」主持人鍾里滿認為，當時除了慈禧太后以外，沒有其他人具備指使人對皇帝下毒的能力，袁世凱平時難以接近光緒，皇帝日常吃食也都需要經過重重關卡檢驗，因此幾乎不存在袁世凱謀害光緒的可能性。