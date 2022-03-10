每個人對待物品的態度都不一樣，有些人喜新厭舊，剛買回來的東西很快就厭倦了，也有人十分念舊，一樣東西用了幾十年都捨不得丟掉。近日日本一名網友分享自己使用20年的名牌皮夾，從國中開始一直到出社會工作都沒有換過，文章一出立刻引發網友熱議。

根據日媒「Grape」報導，日本網友「@ ika_po」近日在推特分享一張照片，透露他在國中的時候，媽媽就送他名牌「LV（路易威登；Louis Vuitton）」的皮夾，沒想到這個皮夾一用就是20年，直到現在他已經出社會工作，仍沒有換過自己的錢包。

從照片中可以看到，皮夾外表的顏色雖然有些斑駁，看得出長久以來的使用痕跡，不過整體來說狀況還是非常良好，沒有出現嚴重破損的情況，只不過裡面被塞滿卡片以及發票、優惠券等紙張，皮夾已經鼓得有些變形，若是把東西全部拿出，鈔票甚至會因為空隙過大而掉出來。

雖然名牌皮夾價格昂貴，但推主物盡其用長達20年，顯然已經「回本」，他也表示如果某天自己過世了，希望可以跟這個皮夾一起火化下葬，展現出對皮夾深厚的感情。

不少網友看到推文後，對於推主20年不換皮夾都感到很驚奇，紛紛留言：「如果我是你媽媽，看到你一直在使用這個皮夾，一定會非常開心」、「雖然名牌的東西很貴，但我意識到它們也可以使用很長的時間都不會壞掉」、「皮夾都快變成盒子了」、「這個形狀讓我想到昨天吃的肉捲」、「我也有一個用了30年的錢包！」。