印度喀拉拉邦一名馴獸師先前與助手帶著一頭大象，欲前往當地寺廟參加活動，過程中助手突然用棍子打大象的前腳，導致大象當場暴怒，開始失控的衝撞馴獸師，導致馴獸師因此被踩到骨折，傷勢相當嚴重，而現場影片曝光後引發討論。

印度大象踹飛馴獸師影片曝光，在網路上引發討論。(影片來源/YouTube/Mathrubhumi News)

綜合印度媒體報導，喀拉拉邦（Kerala）奎隆（Kollam）一名馴獸師與助手於本月6日，帶著一頭大象欲前往當地寺廟參加慶典，但過程中竟發生意外，當時大象溫馴的站在路邊，隨後抬起後腿讓馴獸師方便從背上爬下來，但助手卻突然抽打大象的前腳。

大象被打後，先是抬起後腳踢飛馴獸師，隨後又用象鼻把助手掃飛出去，情緒非常的激動，儘管馴獸師已被推倒在地，大象仍感到非常不滿，試圖踩踏馴獸師，助手嚇得趕緊過去安撫大象，不久後牠才逐漸冷靜下來，但馴獸師傷勢嚴重，身體多處骨折，隨後被送往特拉凡德倫醫學大學附設醫院治療，後續情況仍待進一步了解。

影片曝光後，不少網友表示，「人類一直訓練、折磨大象，牠們也會感到不滿想反擊」、「法律應該禁止，不要再以非人道的方式訓練大象了」、「大象很有靈性，牠們也會感覺到痛，牠被打了當然會想反擊」、「大象本來就應該生活在森林裡，不是在城鎮裡表演給人看的」。