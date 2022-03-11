英國一名27歲女子日前在河堤慢跑，過程中疑似被人從後方「扯馬尾」，不料她轉頭一看竟然是一隻體型龐大的貓頭鷹，展翅在空中的身形長達1.8公尺，從後頭一路追著她，並「試圖吃掉她」，嚇得她情緒崩潰，慌忙奔逃，好不容易才擺脫糾纏，但也在心中留下難以抹滅的陰影。

綜合外媒報導，平時有晨跑習慣的海蒂（Hattie Atkinson Smith）7日上午6時許，一如往常前往諾里奇市（Norwich）卡諾路足球場附近慢跑，當時她低著頭、戴著耳機，沒想到卻莫名遭到攻擊，「突然感覺有人碰我的頭，好像一隻手從我頭上垂下來…」回頭一看卻險些嚇破膽，一隻體型龐大的貓頭鷹在她的頭上，準備再次發動攻擊。

由於畢生從來沒看過如此巨大的鳥類，這讓海蒂回想當時的驚險情況仍心有餘悸，崩潰直呼「我身高165公分左右，這隻巨鳥展翅時，看起來比我整個人還大，而且牠似乎把我的馬尾誤認為是齧齒動物，想要吃掉我！」

面對巨鳥來勢洶洶的攻擊，海蒂只能快速狂奔，好不容易才擺脫對方的糾纏，「我敢肯定牠是一隻猛禽，因為牠太大了，還有鈎狀的喙…」最後海蒂上網查詢後才發現，攻擊她的巨鳥很可能是世界上最大貓頭鷹之一的歐洲雕鴞（Eurasian Eagle Owl），原產於歐洲、亞洲和北非部分地區，她懷疑應該是有人飼養的，但不知為何會鎖定她並且展開攻擊。