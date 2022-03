韓國一名女大生日前透露,剛入學不久後意外發現懷了男友的孩子,擔心未婚懷孕會讓保守派的爸媽大發雷霆,於是就編了一個極其離譜的原因,稱自己是因為「坐在男友腿上」才會受孕,沒想到爸媽聽完後竟然接受這個說法。

這位名叫姜智永(Juyoung Kang,音譯)的女大生在抖音(TikTok)分享一段影片,內容提到,剛升上大學一年級時,就發現自己意外懷了男友的孩子,且已經懷胎23周。不過因為爸媽是虔誠的基督教徒,姜智永擔心保守的他們無法接受,因此捏照了虛假的受孕過程。

姜智永向爸媽聲稱,一切都是男友身上所穿的牛仔褲惹禍,而自己之所以會懷孕,是因為當時坐在男友的大腿上,碰巧窗外飄進來一片花瓣,導致男友鼻子過敏,連打了好幾個噴嚏;而科學研究指出,全球有0.00008%的男性族群,會因為打噴嚏時達到「性高潮」,她的男友就是那0.00008%的男性族群,自己因此受孕。

最讓姜智永錯愕的是,爸媽聽完她的說詞後,竟然非但沒有懷疑,還對她懷孕的事抱持支持的態度。如今這段影片已經突破4千萬點閱,網友們紛紛留言直呼「妳爸媽難道不會質疑,妳為什麼要坐男友腿上嗎?」、「妳說得這麼信誓旦旦,連我都要相信了」;也有人認為長輩其實心知肚明,只是不願戳破而已。

英國皇家醫學期刊(Journal of the Royal Society of Medicine)過去有研究指出,有些人在想到性愛就會噴嚏連連,這很可能是當事人情慾被激起時,自主神經系統傳遞訊息給鼻子,引發打噴嚏反應。