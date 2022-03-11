韓國一名女大生日前透露，剛入學不久後意外發現懷了男友的孩子，擔心未婚懷孕會讓保守派的爸媽大發雷霆，於是就編了一個極其離譜的原因，稱自己是因為「坐在男友腿上」才會受孕，沒想到爸媽聽完後竟然接受這個說法。

這位名叫姜智永（Juyoung Kang，音譯）的女大生在抖音（TikTok）分享一段影片，內容提到，剛升上大學一年級時，就發現自己意外懷了男友的孩子，且已經懷胎23周。不過因為爸媽是虔誠的基督教徒，姜智永擔心保守的他們無法接受，因此捏照了虛假的受孕過程。

姜智永向爸媽聲稱，一切都是男友身上所穿的牛仔褲惹禍，而自己之所以會懷孕，是因為當時坐在男友的大腿上，碰巧窗外飄進來一片花瓣，導致男友鼻子過敏，連打了好幾個噴嚏；而科學研究指出，全球有0.00008%的男性族群，會因為打噴嚏時達到「性高潮」，她的男友就是那0.00008%的男性族群，自己因此受孕。

最讓姜智永錯愕的是，爸媽聽完她的說詞後，竟然非但沒有懷疑，還對她懷孕的事抱持支持的態度。如今這段影片已經突破4千萬點閱，網友們紛紛留言直呼「妳爸媽難道不會質疑，妳為什麼要坐男友腿上嗎？」、「妳說得這麼信誓旦旦，連我都要相信了」；也有人認為長輩其實心知肚明，只是不願戳破而已。

英國皇家醫學期刊（Journal of the Royal Society of Medicine）過去有研究指出，有些人在想到性愛就會噴嚏連連，這很可能是當事人情慾被激起時，自主神經系統傳遞訊息給鼻子，引發打噴嚏反應。