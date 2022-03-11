I ain’t never see a lizard run so fast on two legs 😭😂😂 pic.twitter.com/j5bAMOJqIs — Mesh🇧🇧 (@rahsh33m) March 1, 2022

眾所皆知，狗急會跳牆，那麼蜥蜴呢？網路上瘋傳一段蜥蜴絕地逃生的影片，只見嚇得不輕的蜥蜴竟然捨棄四肢爬行，而是邁開雙腿光速狂奔，速度快到連一旁的人類都望塵莫及！

影片中可見，一群小朋友圍坐一圈，一名老師則站在圓圈中，此時一隻蜥蜴從小朋友之間，以迅雷不及掩耳的速度，極速逃了出來，老師見狀隨即邁開腳步追了上去。不過最讓眾人錯愕的是，原本應該是以四肢爬行的蜥蜴，竟然改用兩隻後腳拔腿狂奔，幾乎快要看不見牠的一雙無影腳。

短短2秒鐘的時間，蜥蜴小小的身軀就消失在鏡頭之外，速度完全海放後方的老師，這讓原PO也忍不住驚呼，「我從來沒有看過蜥蜴用兩條腿跑得這麼快！」影片曝光後，10天內就突破652萬觀看次數，不少網友也被蜥蜴使出渾身解數，雙腿狂奔的魔性畫面給驚呆了，紛紛留言回應「跑步的樣子太好笑了」、「快到看不見腳」、「死裡逃生的心酸畫面流出」。

另外也有人指出，這隻蜥蜴是「雙冠蜥」，可利用後肢站立並快速行走，因為體重夠輕、速度夠快，能在不破壞水面張力的情況下，在水面上行走。