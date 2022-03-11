古代對於性觀念較保守，甚至認為淫慾是禍害來源，因此女性必須潔身自愛，古時還會建貞孝節烈牌坊，用於表揚女性守節守孝行為，不過其實在上古時期，人們對性沒有這麼保守，他們甚至靠男女交合的方式求豐收、祈雨。

中國人民大學歷史學院教授張宏杰在社群平台表示，漢民族對於性觀念較為保守，甚至將性事視為禁忌，同時也伴隨對性的制度，西周時期，古代漢人就意識到近親結婚的問題，在《左傳·僖公二十三年》記載，「男女同姓，其生不蕃」，指夫妻之間不能同姓氏，若同姓就有可能擁有同一個祖先。

隨著父系思想的純熟，古代對女性的性自由越來越約束，在《禮記·內則》曾寫道，「男不言內，女不言外。非祭非喪，不相授器。其相授，則女受以篚，其無篚則皆坐奠之而後取之。外內不共井，不共湢浴，不通寢席，不通乞假，男女不通衣裳，內言不出，外言不入。」指男人主外，不問閨房之事，女人主內，不打擾丈夫工作，嚴格對兩性進行規範，並倡導男尊女卑的概念，但並未歧視女性，也不認為性是罪大惡極。

而在《詩經·小雅·甫田》也寫到，「我田既臧，農夫之慶。琴瑟擊鼓，以御田祖。以祈甘雨，以介我稷黍，以穀我士女。」其中的「田祖」，一般認為是男根，而「御田祖」就是插秧播種時，男女需在田邊交合，作為一種祭祀儀式，另外，《詩經》還有許多描述男女情愛的詩句，例如「關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑…」、「野有死麋，白茅包之。有女懷春，吉士誘之…」等，可見當時人們對男女觀念與性事並不保守。

不僅如此，性行為還被古人還用於祈雨，漢朝時西漢著名的政治家董仲舒在《春秋繁露》寫到，「四時皆以庚子之日，令吏民夫婦皆偶處。凡求雨之大體，丈夫欲藏匿，女子欲和而樂」，指當時的朝廷命令百姓在求雨那天，夫妻一定要居住在一起，可見漢朝時仍以命令方式，要求百姓進行房事祈雨，但從漢代開始，性事漸漸趨於保守，宋代更是提倡禁慾主義，甚至將性視為罪惡。

不過宋朝初期其實仍很開放，由於商品經濟發展達巔峰，使社會風氣非常放縱，影響女性的生活和思想，因此當時女性較開放，但到宋朝中期，以程頤、朱熹為代表的「程朱理學」改變學術思想及風俗制度，《二程全書·遺書二十二》記載，「又問：或有孤孀貧窮無託者，可再嫁否？曰：只是後世怕寒餓死，故有是説。然餓死事極小，失節事極大」，指女性貧困餓死是小事，但失節是大事，足以見得，古代女性的貞節比生命還重要，此思想也影響日後各個朝代。