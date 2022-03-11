國外一名媽媽在社群平台表示，2歲兒子近日說他有前世記憶，他原本是一名成年人，但受困沙漠中，為了找水源而喪命，當他醒來後就變成一個小孩，讓該名媽媽聽了非常驚訝，也將這一段離奇的故事分享至網路，引發討論。

根據《鏡報》報導，一名媽媽@kelsewhatelse在抖音（TikTok）表示，她的2歲兒子從小就很喜歡看地圖，總是盯著地圖看很久，但她與丈夫並未多想，有一天兒子突然說，他原本是一名成年人，「他本來拿著地圖在沙漠中尋找水源，但當他好不容易找到水源時，整個人卻突然往下沉，醒來後就變成小孩子」。

不僅如此，原PO的兒子還講了許多故事，都是從未發生過的事情，讓她感到非常驚訝，也將此事分享至網路，意外掀起討論。不少人也分享類似經歷，「我孩子2歲時，看到新聞上的火災畫面後，他說以前也遇過火災，很想念孩子們，不知道能否再相見」、「我兒子也說過類似的話，他說他以前像爸爸一樣，從事修車類的工作，之後因在森林裡迷路而喪命」，但也有人認為，這是小孩子想像力太豐富。

在英國也發生過類似事情，居住在曼徹斯特的61歲男子史帝夫（Steve Mulligan），從小就對距離家鄉130公里遠的威爾斯濱海小鎮蘭迪德諾（Llandudno）很感興趣，小時候他曾和家人到當地旅遊，詭異的是，他卻覺得此處似曾相識，去年他接受催眠喚醒前世記憶，得知他前世是一名來自蘭迪德諾的24歲飛行中尉錫尼（Sydney Sutcliffe），在第一次世界大戰西線戰場上喪命，隨後他還在當地紀念碑找到錫尼的名字，讓他也覺得不可思議。