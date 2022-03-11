明朝古裝劇《尚食》以明成祖、仁宗、宣宗為時代背景，講述明宣宗朱瞻基與尚食宮女姚子衿的愛情故事，其中一幕他們還一起畫了幅《苦瓜鼠圖》，含蓄的戀愛過程，讓人不禁覺得明宣宗是性情中人，但事實並非如此，他曾廢掉無法生育的皇后再另立。

《尚食》劇中有一幕畫鼠傳情的橋段，吳謹言飾演的宮女姚子衿，在為由許凱飾演的明宣宗朱瞻基送餐時，幫忙清理畫紙上的墨跡，朱瞻基發現後，便在紙上畫了一隻老鼠，暗指對方行徑偷偷摸摸，之後宮女姚子衿補畫完剩餘的部分，此畫作名為《苦瓜鼠圖》，雖然該件作品確實存在，但這幅畫的緣由只是戲劇營造的浪漫橋段。

《苦瓜鼠圖》現藏於北京故宮博物院，繪製於宣德二年（1427），也就是朱瞻基登基的第三年，而在上古時期有「人來自瓜」的說法，因此瓜有「多」的意思，另外，鼠在十二時辰中為子時，也有「多子」之意，朱瞻基畫此圖時年約30歲，但卻膝下無子，一說他與孫皇后生下朱祁鎮後，為了慶賀自己得子或祈祝皇后順產，因此畫了這張圖，並非劇中所演的故事。

明宣宗朱瞻基在劇中看似用情很深，但事實並非如此，歷史上並沒有宮女姚子衿，原型是孫皇后，朱瞻基的原配胡皇后一直未生子，而他當時最寵的則是孫皇后，因此待寵妃生下皇子朱祁鎮後，朱瞻基便想廢后，事前還找大臣張輔、蹇義、夏原吉、楊士奇、楊榮商議，眾人以漢光武帝及宋仁宗廢后之事做舉例，希望皇帝謹慎做決定，但朱瞻基仍決定廢后。

在《宣宗章皇帝實錄卷之三十九》記載，「皇后胡氏，自惟多疾，不能承祭養，重以無子，固懷謙退，上表請閒。朕念夫婦之義，拒之不從。而陳詞再三，乃從所志，就閒別宮。其稱號、服食、侍從悉如舊。貴妃孫氏，皇祖太宗選嬪於朕。十有餘年，德義之茂，冠於後宮。實生長子，已立為皇太子。群臣咸謂《春秋》之義，母以子貴，宜正位中宮。今允所請，冊妃孫氏為皇后。」由此得知，明宣宗朱瞻基以胡皇后無法生育又體弱多病將她廢了，並改立孫氏為皇后，胡氏則居住別宮，她的遭遇也受百姓同情，數年後，明宣宗曾嘆自己年少輕狂，不應該輕率廢后。