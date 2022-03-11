去過北京故宮，或是有看清宮劇的人不難發現，每座宮殿的牌匾，無論是乾清門、太和門等等，牌匾上的「門」字筆畫都不帶鉤，而是直直寫下。這樣的現象，一錯就是千百年，為何卻沒人改正？其實背後暗藏皇家一大禁忌！

根據《搜狐網》報導，「門」字末筆帶鉤的正確寫法，在漢朝時還是有的，直到南宋將首都遷到臨安後，玉牒殿失火，殿門被燒個精光，有大臣上奏說，宮殿匾額中的「門」字，最後一劃都有鉤腳，「帶火筆」，才會招來惡火。宋高宗趙構因此下令將這些匾額全部燒掉，還規定宮殿匾額上的「門」字都不能加上鉤腳。

後來的朝代也一直沿用這樣的作法，直到明朝開國初期，還因此要了一個大臣的命。當時朱元璋在南京建都，便命大臣詹希原寫門匾，不過詹希原在寫的時候，把「門」字的最後一豎向內稍微鉤起了一些，此舉讓朱元璋十分不滿，大怒說「門下有個鉤，這不是要絆倒人嗎？有才學的人進不來，你是想閉門堵住賢士的路嗎？」詹希原因此掉了腦袋，此後明朝的各處宮殿、城門的「門」字跟先朝一樣不帶鉤腳。

到了清朝時期，因為金人入關，對於中原的習俗不太了解，因此故宮仍有一些帶有鉤腳的匾額，某天乾隆看到正陽門的匾額時，發現「門」字有鉤，便說「朕是真龍天子，從這個鉤子下面走過，會不會刮掉龍鱗啊？」大臣聽到後，便立刻將匾額上的「門」字改掉，而這些匾額也一直流傳至今。