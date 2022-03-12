泰國一名女車主開車接小孩放學時，突然發現車頂坐著一隻陌生的白色狗狗，無論怎麼苦勸或是拿食物誘惑，狗狗都不為所動，堅定的坐在車頂，目光更望向遠處放空，就像是將車子當自己的坐騎，奇葩畫面曝光後隨即在網路上瘋傳。

據悉，這隻狗狗名叫Sip Saen，當時女車主開車去學校接小孩放學，沒想到當他們準備回家時，赫然看見Sip Saen從引擎蓋跳上車頂，無論旁人怎麼驅趕牠都不為所動，就連女車主試圖開車緩慢移動，想說狗狗嚇到後會自行離開，但是Sip Saen依舊坐得直挺挺的，就像是見過世面一樣，絲毫沒有一點膽怯，最後女車主只好無奈報警。

警察獲報後趕抵現場，發現竟是當地小有名氣的狗狗，過去經常因為霸佔別人車頂而聞名，緊接著警察嘗試喝斥Sip Saen下來，但是牠只是一臉嚴肅的端坐在車頂上，目光更望向遠處放空，彷彿將車子當作自己的坐騎，過程中儘管眾人試圖用食物誘惑，但Sip Saen依舊不為所動，堅持待在車頂上。

雙方在僵持一小時之後，女車主便決定慢慢開車將Sip Saen載到牠家附近大約500公尺的地方，Sip Saen看到熟悉的街景後才甘願跳車離開，結束一場驚魂記。事實上，Sip Saen霸佔車頂的照片早在2019年時就在網路上瘋傳，如今再度被起底，不少網友全被Sip Saen「威武不屈」的模樣給逗樂了，紛紛留言笑說「第一次遇到這種賴著不走的狗狗」、「汪：誰都不能阻止我搭便車！」、「這隻狗是把車子當自己的坐騎了吧」。