紫禁城是5個多世紀的最高權力中樞，經歷了明清兩朝24位皇帝，背後藏著不少故事，其中有一道神祕小門，攔住了世間所有人，迄今為止只有清朝的乾隆皇帝走過此門，此後再也沒人有資格經過。

眾所皆知，古代封建社會，敬天地祭鬼神，幾乎每個朝代的祭祀制度都相當繁雜，尤其是皇家認為「君權天授」，皇帝自詡為天子，對於祭祀更不能馬虎，儀式越繁雜就越顯得自己對老天爺越孝順越心誠。

根據《搜狐網》報導，通常在祭祀的前一天，皇帝就必須按照固定路線，一路焚香禱告，接著住到天壇準備其餘繁瑣的活動；隔天正式祭祀時，皇帝要不停的跪拜上香，按照完整的祭祀流程，皇帝的磕頭次數高達66次。

不過到了乾隆時期，因為他年紀大了，體力不足以支撐他完成整套的祭祀流程，便在62歲那年，在祭祀的必經之路上修建了一道門，取直道而行，百官體恤乾隆，也沒有多說什麼，並將這道門取名為「花甲門」。不過乾隆又擔心後世子孫會產生惰性，於是下令60歲以下的子孫不得從此門通過。

乾隆70歲那年，身體狀況更加衰退，逼不得已又開了一道門縮減祭祀行程，並將此門取門為「古稀門」，規定子孫凡年滿70歲才能從此門通行。不過乾隆萬萬沒想到的是，自從古稀門建成之後，只有他一個人走過，其餘子孫後輩沒有一個長壽之人。