11日晚間，北京夜空突然出現一個巨型的神秘光圈，讓不少民眾看了面面相覷，紛紛猜測這個光圈是從哪來的，「是魔法陣的召喚？還是星際戰艦的降臨？是異世界的大門被打開？還是我們穿越到了平行宇宙？」而光圈約莫出現10分鐘後就消失不見，畫面曝光後隨即掀起網友熱議。

大陸微博昨晚瘋傳多張疑似「UFO」的照片，原來是多位北京民眾發現夜空突然出現一個巨型的明亮光圈，紛紛用手機拍下這幕神奇的時刻，還有人錯愕直呼「時空隧道要打開了」、「UFO要來了？」、「看來是我的母艦要來接我了」。不過也有網友指出，過去北京天空也曾多次出現神秘的巨型光圈。

正當眾人對眼前奇景議論紛紛之際，就有專業網友解答背後真相，「別猜了，應該就是鳥巢燈光打到雲上了！」同時上傳多張鳥巢亮燈的照片。

據了解，11日晚間，北京冬殘奧會閉幕式彩排正在鳥巢舉行，而鳥巢所發出的燈光，剛好投映在厚重的雲層上，形成奇特的光圈。網友們紛紛回應「太震撼了」、「還以為是有UFO，白激動了」、「原來如此，我還以為是什麼神秘力量」。