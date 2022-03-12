在學生時代，數學是不少人的惡夢，只要一看到數學題目就會頭痛，日前就有網友透露，同事傳來一張小學一年級的數學考卷，但他想破頭也得不出答案，只好PO網求助。題目曝光後，隨即掀起眾人熱議，不少人認為老師題目出錯，但也釣出神人解題。

原PO在臉書社團《爆廢公社》PO出一道小一數學題，畫面中可見，50接下來的數字為45，接著空了2格之後的數字卻秒變25；而根據其餘題目的解題邏輯，是要將空格填上數字，成為有規律的數列，這道題目卻讓原PO百思不得其解，無奈表示「同事傳這個請我解答，我思考了一下，還是答不出來…」好奇是否題目出錯了。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言提出質疑，「從其他題型來看，是題目出錯了」、「小一真的有這種推理觀察能力，能看出是等差級數？」、「題目應該錯了，我覺得是要每個減5而已吧」、「硬要解不是不行，但是根據小一課綱，應該是題目打錯」、「應該是少出一格啦，不用想太複雜」。

不過竟有神人出面解答，直言這道題可用「二階等差數列」來解，「50－5＝45；45－（5＋0.5）＝39.5；39.5－（5.5＋1）＝33；33－（6.5＋1.5）＝25；25－（8＋2）＝15」，因此空格中應分別填入「39.5、33、15」，如此一來就能成立。