顏色鮮明亮麗的錦鯉被視為象徵祥瑞，又有「風水魚」之稱，因此許多達官顯貴熱衷飼養。泰國當地就有一名高官飼養了30多條錦鯉，近日在網路購買「淨水粉」放進水池中，沒想到竟然害得錦鯉一夜之間全數暴斃，他發現後因為不知道該怎麼處理，也覺得埋了浪費，乾脆將錦鯉全部蒸熟，讓貓咪飽餐一頓。

根據《泰國頭條新聞》報導，泰國司法部副廳長戈措在臉書PO出「3大鍋蒸熟的錦鯉」照片，並透露自己前幾天在網路上買了一包150元泰銖（約128元新台幣）的「淨水粉」，到貨後就將這些粉末倒進養了多達30條錦鯉的水池，希望水質能變得更好。

沒想到戈措隔天起床後，發現錦鯉在一夜之間竟然全數暴斃，由於錦鯉價格貴重，有些錦鯉價值更高達上萬泰銖（約台幣8500元），面對眼前的慘況，戈措心在淌血，覺得十分惋惜。因為不知道該如何處理一池死掉的錦鯉，戈措只好將牠們全部撈起蒸熟，餵給飼養的貓咪吃。

戈措最後藉著自己的慘痛經驗，呼籲民眾透過網路購物時，最好選擇有可靠來源的賣家購買，否則就可能像他一樣買到劣質品。