上班族工作少不了辦公桌，最常見的就是桌面下方有扁抽屜、右側有3層大抽屜的這種辦公桌款式，雖然乍看之下，收納空間很多，但是久而久之依然會被大量的雜物或文件塞滿，工作效率大打折扣。對此，日本文具廠商「KING JIM」特別傳授了幾招辦公桌收納術，讓網友看了錯愕直呼「原來自己用錯了幾十年」。

▍側邊抽屜上層

這一層以手的高度和角度來說，方便拿取，可用來放置剪刀、文具、計算機等小物，建議善用托盤整理收納，避免東西亂成一團，拿取時也能一目瞭然。

側邊抽屜上層可用來放置剪刀、文具、計算機等小物。（圖／翻攝自KING JIM官網）

▍側邊抽屜中層

這一層比上層厚實，可用來放置光碟片、充電器、參考書等大一點的東西。建議採用直立的方式收納，不僅可以裝下更多容量，拿取時也相當方便；多利用隔板，有助於提高收納效率。

側邊抽屜中層可用來放置光碟片、充電器、參考書等。（圖／翻攝自KING JIM官網）

▍側邊抽屜下層

這一層是最底層，也是深度最深的抽屜，可用來收納檔案夾、操作手冊、名片夾等常翻閱的文件。若是文件大多擺放在桌上的資料架，這層可改放包包或是外套等物品。

側邊抽屜下層可用來收納較厚的文件。（圖／翻攝自KING JIM官網）

▍中央抽屜

這格抽屜盡量淨空，不要放置任何東西，只用來暫時收納桌上未完成的文件或雜物，除了能讓桌面保持乾淨整潔之外，要用到文件時也能隨時取出，相當方便。

不少網友看了中央抽屜的收納建議後恍然大悟，直說自己長年來搞錯了用法，難怪覺得這格抽屜的東西很難拿取，原來只是當作暫時收納的功能，紛紛留言回應「我一直很好奇這裡該放什麼，想不到什麼都不放才是正解」、「我還真沒想到這裡不該放東西」、「我都會擺便條紙，方便接到電話時可以馬上筆記，或是擺零食」；也有人打趣笑說「不是為了讓哆啦A夢可以隨時過來嗎」。