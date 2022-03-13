古代封建社會，皇帝掌握國家至高的權力，擁有後宮佳麗三千，每位嬪妃為了得到皇帝寵幸無所不用其極，但其實嬪妃們的侍寢規矩相當繁瑣，除了需要以全裸之姿被送入皇帝寢宮之外，行房的過程中還不能叫出聲。

根據《搜狐網》報導，古代妃子侍寢規矩繁瑣，明朝時期還單獨設立了敬事房，專門管理妃子侍寢的相關事宜，到了清朝時期更為嚴格，為了保護皇帝人身安全，不再是皇帝前往各座宮殿找妃子，而是透過翻牌子，命人將妃子捲入被子之中，接著再送入寢宮。

當皇帝指定哪位嬪妃侍寢後，專門負責的「馱妃太監」，顧名思義就是背負妃子的太監，他們會先通知嬪妃清洗身子，接著確認無暗器後，將光著身子的嬪妃捲進被子裡，送往皇帝的寢宮。被送入宮殿的嬪妃必須從皇帝腳根處鑽進被窩，完事後也必須從原處鑽出，再讓人捲被子馱走。

值得一提的是，皇帝行房有時間限制，時間過長的話，太監就會在門外高喊「時間到」，一遍不行就喊兩遍，直到皇帝結束。妃子在行房的過程中也不能叫出聲，否則守在門外的太監聽到後，會敲2下門提醒，背後原因有三個：第一，是擔心皇帝的所在位置被刺客發現；第二，一旦嬪妃忘情呻吟，蓋過其餘聲響，萬一有刺客想謀殺皇帝，屋外的人很難發現；第三則是有失體統，容易被說成不知廉恥。