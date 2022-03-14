不少飼主等到毛小孩適齡後，都會帶牠們去結紮，以避免潛在疾病。巴西一名飼主近日帶愛犬到獸醫院結紮，未料狗狗手術清醒後，發現自己的「蛋蛋」不見了，立刻氣得「拆家」報復，把房間弄得雜亂不堪，讓飼主和獸醫哭笑不得。

根據《The Dodo》報導，巴西一名飼主帶著愛犬里羅（LeLo）到獸醫院進行結紮手術，不過飼主事先並沒有告知里羅牠到獸醫院的目的，因此里羅在不知情的情況下被麻醉昏迷，等到醒過來以後，才驚覺自己的「蛋蛋」不見了，原本牠脖子上戴著防止牠舔舐傷口的「伊莉莎白圈」（又稱恥辱圈），正在氣頭上的里羅，立刻掙脫脖子的束縛、衝出籠子，開始「拆家大業」以洩心頭之恨。

從影片中可以看到，里羅手術後休息的空間一片狼藉，地板上全是紙箱、物品的殘骸，垃圾桶也倒了下來，裡面的垃圾四散在房間各處，連用來觀察牠狀況的監視器也慘遭毒手，電線直接被咬斷，椅子的坐墊則是和椅架分離，四邊還有里羅憤怒的咬痕。

獸醫波薩里（Jéssica Possari）接受採訪時表示，他認為里羅對於整個狀況感到很不安，才會做出這種行為，「這實在太讓人吃驚，一隻狗可以做到這一切真是太神奇了」，所幸里羅並沒有因此受傷，目前也已經漸漸接受自己結紮的事實，之後獸醫院也會再持續觀察牠的狀況；波薩里還笑說，里羅平時總是一副穩重又熱情的模樣，只不過偶爾也會背著人偷偷惡作劇。