世界上有許多千奇百怪的地名，有些地名因為太生僻，大多數人想唸卻唸不出來，例如屏東竹田鄉的「糶糴村」（ㄊㄧㄠˋ ㄉㄧˊ ），但也有些地方的地名，每個字都唸得出來，合在一起後，卻有看沒有懂。日本網友日前就分享九州鹿兒島縣有個港口地址超繞口，讓不少外地人一看眼神死。

日本九州鹿兒島縣「志布志市」，因緊鄰志布志灣，有一座重要港口名為「志布志港」（しぶしこう／Shibushi Port），日本網友「@Su_tomoST」近日在推特上分享了當地的路牌，上頭標註著志布志港的地址位於「志布志市志布志町志布志」，錯愕直呼，「明明每個字都看得懂，但放在眼前卻有種讀不出來的感覺」。

繞口程度隨即引爆網友熱議，更有人分享當地市公所的全名才是一絕，只見標示看板寫著「志布志市志布志町志布志的志布志市役所本廳．志布志分所」，一整串唸下來猶如在唸繞口令。

將文字拆開看可以得出，「志布志市」是市名，「志布志町」是町名，「志布志」是地名，「志布志市役所」為市公所名，最後的「志布志支所」為分所名。

由於日文的市役所（市公所）讀作「shiyakusho」，支所（分所）讀作「shisho」，正好與地名志布志的唸法「shibushi」都有一堆「shi」的音，唸完全名不只嘴巴酸，口水也噴得到處都是。

不只日本人看了頭痛，就連台灣網友也搖頭，「這是什麼獵奇的東西」、「我突然覺得和尚端湯上塔，塔滑湯灑湯燙塔是小意思了」、「旁邊的人問我為什麼要玩bbox，我只是照著唸而已」。