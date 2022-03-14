蘇軾是北宋時期著名的文學家，不但在散文、詩、詞、賦方面有所成就，還擅長書法和繪畫，是文學藝術史上的通才，不過十項全能的蘇軾會的東西不只這些，熱愛美食的他還精通烹飪，發明經典佳餚「東坡肉」，更跨足醫療、水利、教育等領域，可以說是十八般武藝，樣樣都難不倒他。

根據《梨視頻》報導，蘇軾作為著名文人，寫詩功力自然不在話下，他還將其技巧融會貫通，以詩入詞，將詩的題材、內容、表現手法等移植到詞中，突破音樂對詞體的制約和束縛，把詞從音樂的附屬品變為一種獨立的抒情詩體；至於他的著作《赤壁賦》更是經典，幾乎人人都在課本上讀過，蘇軾也和父親蘇洵、弟弟蘇轍以及唐朝的韓愈、柳宗元等人，一起被列為「唐宋八大家」，在文學方面有極高的成就。

此外，蘇軾還擅長書法，他的《寒食帖》被評為「天下第三行書」，僅次於王羲之的《蘭亭集序》和顏真卿的《祭侄文稿》；繪畫方面也展現驚人的天賦，畫作《枯木怪石圖》內容雖然簡單，卻能從細節看出很深的毛筆功底，這幅畫也在2018年拍賣出4.636億港幣（約新台幣16.85億）的天價。

而蘇軾在後半生發配海南的經歷中，還開化儋州文教，培養出海南第一個舉人姜唐佐，他的3個兒子也都被教育成優秀的官員和文人；然而蘇軾在政治道路上不太順遂，屢屢遭到貶謫，不過他治理過的地方都有不錯的政績，蘇軾自己也曾在著作中寫道：「問汝平生功業，黃州惠州儋州」，而且他每貶一個地方，就會整飭當地水利，像是他擔任徐州太守時，便治好黃河決堤的問題，任杭州知府時，則建了一座蘇堤，治好當地內澇問題。

除此之外，蘇軾還會研究風土民情，寫有《書海南風土》、《江月五首》等，留下不少珍貴文獻；熱愛美食的蘇軾也十分擅長烹飪，發明許多經典佳餚，其中一道就是家喻戶曉的「東坡肉」。

在醫療方面，蘇軾也是個隱藏好手，擔任鳳翔簽書判官時，他看到當地缺醫少藥，於是謄寫了5卷《簡要濟眾方》，供百姓防病治病；黃州瘟疫橫行時，他則前往眉山尋找神醫巢谷，撰《聖散子方》以解瘟疫之急，後來他整理了各種驗方，寫成《蘇學士方》一書，後人也將此書和北宋官員沈括寫的《良方》，合編為《蘇沈良方》，其中的蘇合香丸、椒朴丸等方劑，至今仍在使用。