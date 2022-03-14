生活真的處處充滿驚喜！日本一名網友日前登山時，竟在懸崖邊發現一座神秘的「露天廁所」，蹲式馬桶上還有十分華麗的花紋，讓推主感到相當驚喜。附近神社的工作人員透露，這可能是為了天皇造訪而蓋成的廁所，避免出現天皇想上廁所卻找不到地方的窘境。

根據《Jタウンネット》報導，日本網友「@aosuke32」很喜歡登山，日前他前往靜岡縣南伊豆町的旅遊景點石廊崎海岬一帶爬山時，意外發現懸崖邊竟有一座沒有門的廁所，而且仔細觀察可以發現，蹲式馬桶上還有相當華麗的花紋，後面的牆壁上則有一個小巧的洗手台，以及位於高處的長方形窗戶。

神奇的「景色」讓推主相當驚訝，於是拍照上傳推特，文章一出立刻引發網友熱議，大家都對於「懸崖上的廁所」嘖嘖稱奇，紛紛留言：「如果在爬山急著上廁所的時候發現這個，簡直是把一天的運氣都用完了」、「馬桶為什麼會在這裡？」、「哇！在這裡上廁所也太酷了吧」、「雖然可以看風景，但要小心廁所沒有附衛生紙」、「這在遊戲裡感覺就是隱藏事件」。

對此，附近神社的工作人員解釋，這個廁所很可能是為了天皇而建的，因為過去昭和天皇曾造訪過石廊崎海岬，為了避免天皇想上廁所，卻找不到地方的窘境，於是特別在懸崖邊蓋一間廁所。而且最一開始這間廁所是有木門遮蔽的，只不過幾年前被颱風吹走了，雖然目前沒有將廁所拆除或遷移的計畫，但為了遊客的安全起見，未來會在廁所外放置禁止使用的告示牌。