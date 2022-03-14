隨著烏俄衝突越演越烈，各項軍事議題受到國際社會關注，其中包括使用「生化武器」的可能性。事實上，早在宋朝期間就有類似的生化作戰方式，在戰場上殺人於無形，讓對方吃足了苦頭。

根據陸網報導，唐朝時就出現以火藥為主的武器，並且使用拋石機丟擲火藥包，被視為是世界上對「熱武器」最早的使用記錄。到了宋朝，熱武器發展迅速，並且達到了普及，官方甚至設立了一個部門，專門生產火藥，還出現類似生化武器的雛形。

北宋的軍事史書《武經總要》曾記載一款被稱為「毒藥煙球」的武器，裡面詳細介紹了製作及使用方法，其外殼用多層紙糊成，內裝火藥、巴豆、砒霜等毒物，接著再塗上厚厚的外敷藥密封。

火藥引信則需經過精密計算，確保在擲入敵方陣營時剛好爆炸，而爆炸產生的巨響和火光，足以嚇得敵方陣營的馬不斷亂竄，並在眾人驚魂未定之際，毒藥煙球就會發出帶有毒氣的濃煙，毒煙所到之處，敵軍人馬一聞到就會立即中毒，輕者口鼻流血，重者當即死亡。

不過即便北宋出現了這種類似生化武器的兵器，但依舊無法擺脫「重文輕武」的國策，致使國家實力薄弱不振，加上缺乏有力的屏障，最終被金人所滅。